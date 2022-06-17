حكم بالسجن على ثلاثة من أبرز نجوم إنستغرام في الجزائر

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

حكم بالسجن على ثلاثة من أبرز نجوم إنستغرام في الجزائر

قبل 13 دقيقة

أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية قرارا بالسجن بحق ثلاثة مؤثرين بارزين، هم نوميديا لزول وبوجملين فاروق المعروف باسم "ريفكا" ومحمد أبركان المعروف باسم "ستانلي"، في قضية الاحتيال على الطلبة. أبرز الاتهامات الموجهة لهم هي المشاركة في النصب والاحتيال

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: