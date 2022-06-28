التصوير ودق الطبول...ما علاقتهما بالصحة النفسية؟

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التصوير ودق الطبول...ما علاقتهما بالصحة النفسية؟

قبل 43 دقيقة

في الحلقة الثانية من برنامج فن للحياة نزور ثلاث مصورات محترفات بدأن تصوير حياتهن بشكل عفوي ليكتشفن بعدها أن ذلك يساعدهن على التعامل مع معاناتهن النفسية.

نتعرف أولاً على سمر حزبون من بيت لحم التي تقول إن التصوير يساعدها على خلق عالم خيالي يأخذها بعيداً عن مرارة الواقع.

كما نتحدث مع داليا الخميسي في بيروت التي قامت بتوثيق المراحل المختلفة لتطور حالة والدتها المرضية، لعل ذلك يساعدها على تقبل الواقع.

أما إيناس سيستاني من سار في البحرين، فصورها هي بمثابة صرخة في وجه من يتجاهلون خطورةَ المرض النفسي.

"شارموفرز" هو فريق غنائي مصري تكون منذ عشر سنوات وصنع شهرته من خلال الأغنيات المرحة أو العاطفية.

المغني الرئيسي في الفرقة أحمد بهاء يحترف أيضا فن الإيقاع بالطبول.

قام بتأسيس مشروع أسماه "دائرة الطبول" يقود فيه أعداد كبيرة من الناس يتابعونه في جلسات طبل جماعية.

يقول أحمد إن إيقاع الطبول يخفف من التوتر، يساعد على التخلص من المشاعر السلبية، ويساهم في عمليات التعافي.

قمنا بزيارة أحمد بهاء في جلسة دق طبول جماعية مع مرضى للسرطان وأخرى وسط جمع كبير في الصحراء خارج القاهرة.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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