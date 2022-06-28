ما هو فن الأكابيلا وكيف تستخدمه فتاة مصرية لكسر الحواجز؟

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ما هو فن الأكابيلا وكيف تستخدمه فتاة مصرية لكسر الحواجز؟

قبل 43 دقيقة

‎داليا يونس فتاة مصرية تمارس فن الأكابيلا الذي يعتمد على الصوت البشري فقط. أرادت توصيله إلى أكبر قطاع من الناس فقامت باستخدامه مع أغنيات معروفة وأسست حلقات للغناء الجماعي تضم مشاركين من خلفيات متنوعة.

‎وهي تؤمن أيضاً بتوظيف فنها في نشر قيم التسامح فقامت بأداء ترانيم مسيحية داخل الكنائس، مما أثار الإطراء والانتقاد على حد سواء.

‎عمر سرطاوي هو "شيف" غير تقليدي يستند إلى التجريب المعملي في نشاطه. سرطاوي يستعين بالطبخ الجُزَيئي الذي يعتمد على التلاعب بالحواس لخلق أطعمة معينة. لم يتوقف سرطاوي عند هذا الحد،. معرفته بهذا العلم أدخله عالم التصميم، ولكن بشكل غير متوقع، فهو يحول فضلات الخضروات إلى منتجات يصفها بأنها صديقة للبيئة. أدخل قشر البرتقال في صناعة الأثاث والجلود، وقشر الباذنجان في صناعة…الأقنعة.

‎الأغاني الأمازيغية في المغرب العربي ظلت لفترة طويلة منحسرة على جمهور المتحدثين بهذه اللغة التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي وخمسمئة عام. اليوم، بدأت هذه الأغنيات تكتسب في المغرب جمهوراً جديداً من الشباب من خلال فرق تقدم فناً عصرياً يمزج بين أنواع الروك المختلفة. من ضمن هذه الفرق: يوبانتوجا. التقينا بالمغني الرئيسي في الفرقة أيوب نبيل.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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