الرقص ضد الحرب...هل يستخدم جسد المرأة كسلاح حرب؟

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الرقص ضد الحرب...هل يستخدم جسد المرأة كسلاح حرب؟

قبل 43 دقيقة

ما مدى تحكم النساء في مصائرهن، وكيف يستخدم جسد المرأة كسلاح حرب؟ هذه القضايا تطرحها مصممة الرقص المعاصر يارا الحصباني في عرض قدمته مؤخراً في باريس أسمته "إلهام".

يارا تعيش في فرنسا منذ عام 2016 وهي تتناول موضوعات مثل الهجرة واللجوء وقضايا المرأة. وسنتعرف منها كيف توصل هذه المعاني بلغة الجسد فقط.

كما نزور الدار البيضاء لنتعرف على آخر إنتاج للمخرجة المسرحية المخضرمة نعيمة زيطان. مسرحية "القناع" مبنية على عدة مشاهد لكتاب مختلفين عن رؤيتهم لنماذج متنوعة للمرأة في المجتمع المغربي. نعيمة تحدثت إلينا عن دعوتها لإسقاط الأقنعة التي يفرضها المجتمع.

زهرة الهندباء البرية المعروفة بتناثرها مع الرياح ألهمت الفنانة القطرية الأمريكية صفية المَرية لصنع عملٍ فنيٍ مُحمَّلٍ بالرموز. فصنعت نماذج من المعدن لهذا النبات ونصبتها في قلب حديقة هايد بارك. وهي ترى فيها رمزاً للحرية وتخطي الحواجز.

خوديا ديوب مغنية موريتانية تبلغ من العمر 19 عاماً. تم اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة لحقوق الأطفال عندما كانت في سن الرابعة عشرة. أغنياتها تتناول موضوعات مثل أطفال الشوارع، الاعتداء الجنسي، واستمرار الرق. خوديا ديوب تحدثت إلينا من ساحل العاج.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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