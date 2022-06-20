ماكرون يفقد غالبيته المطلقة في البرلمان واليمين واليسار يتقدمان

قبل 29 دقيقة

خسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأغلبية التي كان يحظى بها في البرلمان على الرغم من فوز الائتلاف الذي يقوده ماكرون بأكبر عدد من المقاعد، فإنه يواجه أزمة بعد خسارة عشرات المقاعد، وبالتالي تحديات جديدة أمام أي تشريعات يخطط لتمريرها في البرلمان