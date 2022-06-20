"أعمال عادل إمام فساد لمحاربة الفساد" ..إعادة نشر انتقادات نجلاء فتحي لعادل إمام وأعماله تثير الجدل

قبل 16 دقيقة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا بسبب إعادة نشر حوار صحفي قديم للفنانة المصرية نجلاء فتحي تنتقد خلاله الفنان عادل إمام ومواقفه السياسية تجاه ثورة الخامس والعشرين من يناير وأعماله التي وصفتها بأنها تمثل وجهة نظر النظام الحاكم.

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