النادي الأهلي يستقبل الطفل كريم بعد حادثة "خلع القميص" في النادي الإسماعيلي

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النادي الأهلي يستقبل الطفل كريم بعد حادثة "خلع القميص" في النادي الإسماعيلي

قبل 31 دقيقة

الطفل كريم محمود عبد الوهاب أُجبر على خلع قميص النادي الأهلي لدخول مقر النادي الإسماعيلي خلال اختبارات الناشئين في النادي الإسماعيلي، وبعد الواقعة لبى مسؤولو النادي الأهلي رغبة الطفل كريم بدخوله اختبارات الناشئين النادي الأهلي وهو يرتدي قميص الأهلي.

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