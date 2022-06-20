"عايزة عريس وأقبل التعدد".. زواج "فتاة الأستوب" يشغل السودانيين، فما قصتها؟

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شغل حفل زفاف الفتاة السودانية، إسلام والمعروفة باسم "فتاة الأستوب"، السودانيين على وسائل التواصل. كانت إسلام قد اشتهرت بعد وقوفها على إشارة مرور ورفعها لافتة تقول: "عايزة عريس، أرغب في الزواج، أقبل التعدد".