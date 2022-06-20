"عايزة عريس وأقبل التعدد".. زواج "فتاة الأستوب" يشغل السودانيين، فما قصتها؟
"عايزة عريس وأقبل التعدد".. زواج "فتاة الأستوب" يشغل السودانيين، فما قصتها؟
شغل حفل زفاف الفتاة السودانية، إسلام والمعروفة باسم "فتاة الأستوب"، السودانيين على وسائل التواصل. كانت إسلام قد اشتهرت بعد وقوفها على إشارة مرور ورفعها لافتة تقول: "عايزة عريس، أرغب في الزواج، أقبل التعدد".
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