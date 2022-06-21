التهديد بترحيل اللاجئين السوريين في لبنان يثير انتقادات لميقاتي

قبل 36 دقيقة

هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم "بالطرق القانونية" إذا لم يتعاون الغرب في إعادتهم إلى سوريا. الأمر الذي أثار انتقادات له على وسائل التواصل الاجتماعي.