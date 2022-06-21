كيف يؤثر الصف المزدحم على أداء الطلاب؟

قبل 21 دقيقة

يحتاج العراق إلى توفير تسعة آلاف مدرسة جديدة لتغطية النقص في عدد المدارس. حيث تسبب النقص الكبير في عدد المدارس في العراق بازدحام الصفوف فيجلس غالبا على المقعد الدراسي المخصص لطالب أكثر من ثلاثة طلاب. وتعتمد المدارس نظام الدوام المزدوج لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، إضافة الى نقص في عدد مكيفات الهواء في المدارس مما يقلل من قدرة التلاميذ على التركيز والاستيعاب. في هذا التقرير نستمع إلى أولياء أمور الطلاب يتحدثون عن معاناة أبنائهم بسبب هذا النقص، كما نستمع الى رأي وزارة التربية العراقية في هذا الأمر.