اللباس التقليدي: تجديد في الجزائر وعقوبات في عُمان

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اللباس التقليدي: تجديد في الجزائر وعقوبات في عُمان

قبل 15 دقيقة

تتميز المنطقة العربية بتنوع وغنى تراثها الثقافي في شقيه المادي وغير المادي. ويشكل اللباس التقليدي واحدا من أبرز عناصر هذا التراث والذي يختلف في تفاصيله وألوانه وطريقة حياكته ولباسه من بلد إلى آخر وهو ما يعكس هوية هذا البلد.

وبين تكييفه مع مستجدات العصر أو التمسك به والحفاظ على خصوصيته يدور نقاش حلقتنا بحضور شباب من دول عربية مختلفة؛ اليمن والسودان والأردن بالإضافة إلى تونس.

في الجزائر، حول مصمم الأزياء هشام قاوة الملقب ب"الموسطاش"، لباس "القشابية" التقليدي المعروف في شمال افريقيا، إلى لباس شبابي يواكب الموضة. مستعينا بمهاراته في فن البوب وتصميم الجرافيك.

أما في سلطنة عمان فقد فرضت السلطات العمانية عقوبات على كل من يقوم بتعديلات عصرية في التصاميم الخاصة بلباس "الدشداشة" التقليدي الذي تعتبره رمزا للهوية العمانية.

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