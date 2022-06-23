بي بي سي إكسترا: الولادة القيصرية أم الطبيعية: أيهما تفضل النساء؟

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ذكر كتّيب صادر عن مستشفى نيو ساوث وايلز في أستراليا أن الولادة القيصرية تعد سبباً رئيسياً في حالات الربو والسمنة وتأخر النمو لدى الأطفال، ما أثار انتقادات لما وصفه البعض بنشر الخوف لدى السيدات ممن اخترن قرار الولادة القيصرية

منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يصل معدل الولادة القيصرية إلى نحو ثلث اجمالي عدد الولادات حول العالم بحلول عام 2030 رغم التحذيرات من خطورتها إذا ما أجريت من دون ضرورة طبية. لكن ما هي العوامل التي تدفع السيدات للاختيار بين الولادة القيصرية أو الطبيعية؟ دعاء فريد قابلت عددا منهن وأعدت التقرير التالي.