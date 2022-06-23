روسيا تحذر ليتوانيا من "تبعات خطيرة"
روسيا تحذر ليتوانيا من "تبعات خطيرة"
قال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إن بلاده، العضوة في حلف الناتو، مستعدة لمواجهة أي أعمال انتقامية روسية بعد حظر حكومته عبور بعض البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها إلى كالينينغراد الروسية. سبق ذلك تحذير روسي لليتوانيا من "تبعات خطيرة" لهذه الخطوة.
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