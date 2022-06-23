مجدل العاقورة: فيديوهات تعذيب عمال لبنانيين وسوريين تثير غضبا في لبنان

قبل 20 دقيقة

تداول اللبنانيون مقاطع فيديو يظهر فيها قيام صاحب عمل بتعذيب وإذلال عمال لبنانيين وسوريين في قرية مجدل العاقورة بقضاء جبيل، كانوا قد جاؤوا لجمع الكرز. المقاطع أثارت غضبا كبيرا وسط مطالبات بمعاقبة صاحب العمل والمشاركين معه.

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