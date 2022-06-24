كيف يمكن توقيف انتشار مرض الملاريا عبر تحديد عمر البعوض؟

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كيف يمكن توقيف انتشار مرض الملاريا عبر تحديد عمر البعوض؟

قبل 37 دقيقة

من المعروف أن البعوض هو الناقل الأساسي لمرض الملاريا وأن المرض ينتقل فقط من قرصات أنثى البعوض.

ولكن هناك عمراً معيناً لتلك الأنثى يحدد قدرتها على نقل المرض.

يقابل نسيم رمضان فرانشيسكو مارديني من جامعة غلاسكو للتعرف على التقنيات الجديدة لتحديد عمر البعوض بهدف الحد من انتشار مرض الملاريا.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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