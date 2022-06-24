مركز إبداعي عبارة عن منشأة متكاملة لتقنيات الانغماس
مركز إبداعي عبارة عن منشأة متكاملة لتقنيات الانغماس
يجول أنيس القديحي في أحدث مركز للواقع الافتراضي في جامعة بورتسموث.
يطلع أنيس على منصة ذكية للإضاءة البيضاء تمثل نوعاً من الإنتاج الافتراضي.
هذا المركز عبارة عن مشأة متكاملة لتقنيات الانغماس تمكن المستخدم من إنتاج بيانات وصولاً لاستخدامها.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا