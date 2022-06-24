ما علاقة الطاقة النووية في مواجهة الوباء القادم؟

قبل 33 دقيقة

باحثون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعملون على تحسين فعالية اللقاحات وتسريع إنتاجها لدى ظهور متحور جديد.

يتحدث علي أوجانة مع الدكتور جوفاني كاتولي رئيس مختبر في مركز أبحاث FAO/IAEA في النمسا للتعرف أكثر على هذه التقنية وكيف سيتم استخدامها في المستقبل.