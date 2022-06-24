فتحي باشاغا: الأمم المتحدة تستمع للدول الأخرى أكثر من استماعها لليبيين

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فتحي باشاغا: الأمم المتحدة تستمع للدول الأخرى أكثر من استماعها لليبيين

قبل 46 دقيقة

قال فتحي باشاغا رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل مجلس النواب إنّ المشكلة الوحيدة التي تواجهها حكومته تتمثل في تشكيك الأمم المتحدة في شفاقية جلسة مجلس النواب التي تم فيها تكليف حكومته. وأضاف باشاغا أنّ الجلسة كانت صحيحة 100% وأن تشكيك الأمم المتحدة قد يعود لسبب لا يعرفه "أو ربما لمحاولتها السيطرة والتحكم في الوضع الليبي" حسب رأيه.

ووصف رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل مجلس النواب حكومة الدبيبة بأنّها فاقدة للشرعية بالكامل لأنّ مجلس النواب الذي منحها الثقة اجتمع قبل انتهاء مدة ولايتها في 24 ديسمبر- كانون أول "واختار حكومتي" حسب تعبيره.

ورفض باشاغا وصف القوات التي يقودها الجنرال خليفة حفتر بالمليشيات مؤكداً على انتهاء الخلاف بينه وبين حفتر بانتهاء الأسباب التي كانت تقف وراء ذلك الخلاف والتي تمثلت في سعي حفتر للسيطرة على الحكم بالقوة حسب قوله.

متى يستطيع رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل مجلس النواب دخول العاصمة طرابلس؟ وكيف ينظر إلى وجود قوات أجنبية في بلاده؟ وما مدى الصلاحيات التي يتمتع بها محافظ البنك المركزي في طرابلس؟ ينأى فتحي باشاغا بحكومته عن محاسبة الفاسدين فمن يتولى تلك المسؤولية؟