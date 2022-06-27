بي بي سي إكسترا: كيف تواجهون غلاء المعيشة؟
بي بي سي إكسترا: كيف تواجهون غلاء المعيشة؟
حذر بنك التسويات الدولية "بي آي اس" في تقريره السنوي الذي نشر أمس الأحد، من مغبة عدم التحكم بالتضخم نظرا لخطر الركود على الاقتصاد العالمي.
وأكد بنك التسويات الدولية، الذي يعد بمثابة البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم، إنه يجب التحرك بسرعة لضمان العودة الى مستويات منخفضة من التضخم، والحد من تأثيراته على معدلات النمو.
خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدنا كيف انعكس ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم على الشارع العربي بل وأيضا الدول الأوروبية. هذا الارتفاع ساهم في زيادة الفجوة بين أجر الفرد واحتياجاته فكيف يتعايش المواطنون في ظل غلاء الأسعار؟ بسنت أكرم تبحث في التقرير التالي.