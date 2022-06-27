بي بي سي إكسترا: كيف تواجهون غلاء المعيشة؟

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بي بي سي إكسترا: كيف تواجهون غلاء المعيشة؟

قبل 36 دقيقة

حذر بنك التسويات الدولية "بي آي اس" في تقريره السنوي الذي نشر أمس الأحد، من مغبة عدم التحكم بالتضخم نظرا لخطر الركود على الاقتصاد العالمي.

وأكد بنك التسويات الدولية، الذي يعد بمثابة البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم، إنه يجب التحرك بسرعة لضمان العودة الى مستويات منخفضة من التضخم، والحد من تأثيراته على معدلات النمو.