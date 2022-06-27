BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة virtual world؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة virtual world؟
قبل 18 دقيقة
الأكثر مشاهدة
3:33
فيديو,
بعد الخمسين، تتخرج في الجامعة وتبدأ حياة جديدة بدعم من أبنائها
, المدة 3,33
22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
1:36
فيديو,
شدن جلال "متزلجة الصعيد" تحلم بالبطولات في مصر
, المدة 1,36
2 مايو/ أيار 2022
2:53
فيديو,
طالبة سعودية تفتح وكالة لعارضات الأزياء الممتلئات في مصر
, المدة 2,53
1 يونيو/ حزيران 2022
2:38
فيديو,
أول فرقة كوميدية من النساء فقط في مصر
, المدة 2,38
27 مايو/ أيار 2022
2:28
فيديو,
متحولة جنسيا من الروهينغا تحارب التمييز بالتجميل
, المدة 2,28
قبل 7 ساعة
1:01
فيديو,
بالفيديو: لحظة انهيار مدرج بحلبة مصارعة الثيران بكولومبيا
, المدة 1,01
قبل 3 ساعة
2:02
فيديو,
روسيا وأوكرانيا: حفلة تخرج على الأنقاض
, المدة 2,02
قبل 4 ساعة
1:07
فيديو,
علم قوس قزح: ماذا يعني، وكيف تم تصميمه؟
, المدة 1,07
24 يونيو/ حزيران 2022
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
2:45
فيديو,
إبراهيم سعدون: شقيقة المغربي المحكوم بالإعدام في أوكرانيا تطالب بتدخل السلطات المغربية
, المدة 2,45
24 يونيو/ حزيران 2022