بي بي سي إكسترا: "هل تغير علاقتك بقريب أعلن عن مثليته؟"

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بي بي سي إكسترا: "هل تغير علاقتك بقريب أعلن عن مثليته؟"

قبل ساعة واحدة

في اسنطبول منعت قوات الأمن مسيرة لأفراد من هذه الأقلية التي تضم المثليين والمثليات و مزدوجي الميول و العابرين جنسيا. أما في لبنان فقد قرر نشطاء من مجتمع الميم إلغاء دعوات لمسيرتهم بسبب ما وصفوه بكثرة التهديدات بالقتل والدعوات لمسيرات

مضادة لهم.

سلام وهو اسم مستعار لأم لبنانية تقول إنها امرأة محبة للحياة ورافضة لكل القيود المجتمعية ومع ذلك صدمت حينما علمت أن ابنها الصغير مثلي و يواعد شابا . فما كان رد فعلها؟

نستمع إلى حديثها مع بسنت أكرم عن أول مرة تساءلت فيها عن ميول ابنها الجنسية ونستمع من الدكتور صلاح أبو فضل استشاري الطب النفسي في لندن عن طرق التعامل مع الأبناء إذا ما أعلنوا أنهم مثليون.