المذيعة شيماء جمال..النيابة المصرية تتهم قاضيا معروفا بقتلها وإخفاء جثتها في مزرعة

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اتهمت النيابة المصرية زوج المذيعة المصرية بالوقوف وراء مقتلها، وذلك بعد العثور عثرت على جثتها في مزرعة بضواحي الجيزة. ونقل الإعلام المحلي أن الزوج هو قاض ونائب رئيس مجلس الدولة.