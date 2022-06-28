المذيعة شيماء جمال..النيابة المصرية تتهم قاضيا معروفا بقتلها وإخفاء جثتها في مزرعة
المذيعة شيماء جمال..النيابة المصرية تتهم قاضيا معروفا بقتلها وإخفاء جثتها في مزرعة
اتهمت النيابة المصرية زوج المذيعة المصرية بالوقوف وراء مقتلها، وذلك بعد العثور عثرت على جثتها في مزرعة بضواحي الجيزة. ونقل الإعلام المحلي أن الزوج هو قاض ونائب رئيس مجلس الدولة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.