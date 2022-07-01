تمزيق الكتب الدراسية بعد الاختبارات النهائية يغضب السعوديين
تمزيق الكتب الدراسية بعد الاختبارات النهائية يغضب السعوديين
انتشرت على مواقع التواصل السعودية فيديوهات لطلاب يقومون بتمزيق الكتب المدرسية بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية. الأمر الذي أثار غضب الكثيرين واعتبروه إهانة وإساءة للقيمة العلمية والتكلفة المادية لتلك الكتب.
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