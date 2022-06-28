بي بي سي إكسترا: دعوات لإعادة تدوير الهواتف النقالة لحماية البيئة!
بي بي سي إكسترا: دعوات لإعادة تدوير الهواتف النقالة لحماية البيئة!
فاقت كمية النفايات الالكترونية حجم سور الصين العظيم في 2021 ووصلت إلى 57 مليون طن، 12% منها هواتف نقالة قديمة، وذلك وفقا لتقرير حديث نشره منتدى النفايات الالكترونية والكهربائية الدولي.
وحسب دراسة قامت بها شركة فودافون للهواتف النقالة بالتعاون مع YouGov فإن ما يقرب من 5 ملايين شخص في بريطانيا يرمون هواتفهم القديمة في النفايات بدلاً من أن يعيدوا تدويرها أو يستبدلوها بأخرى. كما وجدت الدراسة أن حوالي 60% من البيوت في بريطانيا يمتلك أفرادها أكثر من هاتف نقال قديم ملقى في مكان ما في المنزل ولا يستخدمه أحد.
نتعرف أكثر على أبعاد النفايات الالكترونية وتحديداً نفايات الهواتف النقالة في تقرير أعدته منال جوهر.