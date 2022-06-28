بي بي سي إكسترا: دعوات لإعادة تدوير الهواتف النقالة لحماية البيئة!

قبل 53 دقيقة

وحسب دراسة قامت بها شركة فودافون للهواتف النقالة بالتعاون مع YouGov فإن ما يقرب من 5 ملايين شخص في بريطانيا يرمون هواتفهم القديمة في النفايات بدلاً من أن يعيدوا تدويرها أو يستبدلوها بأخرى. كما وجدت الدراسة أن حوالي 60% من البيوت في بريطانيا يمتلك أفرادها أكثر من هاتف نقال قديم ملقى في مكان ما في المنزل ولا يستخدمه أحد.