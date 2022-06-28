طريق الساحل الشمالي الجديد يثير انتقادات في مصر
طريق الساحل الشمالي الجديد يثير انتقادات في مصر
بعد كثرة الشكاوى بشأن تصميم طريق الساحل الشمالي الجديد في مصر، قالت وزارة النقل إنها تتعامل مع المشاكل الموجودة فيه. بعض المنتقدين رؤوا جانبا فكاهيا في تصميم الطريق الدوار، فوضعوا صور حلواني وغراندايزر أو مازنجر ودمية لعبة الحبار وكأنهم يشرفون على حركة السير.
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