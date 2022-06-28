زينب فاسيكي وتغيير مفهوم "الحشومة"

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زينب فاسيكي وتغيير مفهوم "الحشومة"

قبل 26 دقيقة

نلتقي في أول حلقة من برنامج فن الحياة مع الرسامة والناشطة المغربية زينب فاسيكي التي تدعو لاحترام الحريات الشخصية ونبذ العنف والتمييز ضد المرأة. رسومها تخلط بين الواقع والخيال وتجسد نساء عاريات وتقول إن مبدأ "الحشومة" (العيب) يستخدم كسلاح لإخضاع النساء والفتيات لأعراف المجتمع.

نستكشف كلمات مشتركة بين اللغتين العربية والتركية أدخلها العثمانيون إلى البلاد العربية. الفنانان أولوفير تشيليك من تركيا وعلاء أبو أسعد من فلسطين جمعا تلك الكلمات في كتاب استفاد منه لاجئون عرب في تركيا كما يقومان بعرضه أمام جمهور من العرب والأتراك حول العالم.

نتعرف على الفنانة البصرية والطاهية الفلسطينية ميرنا بامية التي أمضت ‏سنوات على إعادة اكتشاف الوصفات الفلسطينية التي اختفت جراء التقلبات التي أثرت على التاريخ الاجتماعي لأجيال من الفلسطينيين. من خلال مبادرة “استضافات فلسطين"، قدمت ميرنا أطباقها خلال أداء حي أقيم في "حي جميل"، أحد أكبر المجمعات الثقافية التي افتتحت مؤخرا في السعودية.

نستمع أخيراً إلى الفنان محمد بن سلامة الذي بحث عن الامتدادات الأمازيغية والأفريقية في التراث الموسيقي التونسي وقدمها بشكل عصري.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالا تعكس أوجها من حياتنا ورويتهم تلامس تجارب جماعية او فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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