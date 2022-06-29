روسيا وأوكرانيا: مشاهد مروعة لضربة صاروخية على مركز تجاري في أوكرانيا

قبل 20 دقيقة

أسفر قصف صاروخي روسي على مركز تسوّق في مدينة كريمينتشوك في وسط أوكرانيا عن مقتل 18 شخصاً على الأقل.. قمة السبع وصفته مجموعة السبع "جريمة حرب" بينما أكدت موسكو أن القصف استهدف مصنعا للأسلحة