قمة الناتو: تركيا تقبل انضمام السويد وفنلندا لحلف الأطلسي وروسيا مستعدة "بخطوات انتقامية"

قبل 25 دقيقة

وافقت تركيا على التصويت لصالح عضوية كل من السويد وفنلندا في حلف الشمال الأطلسي، وهذا بعد اجتماعات في مدريد على هامش قمة الحلف. ووصفت روسيا هذه الخطوة بأنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.