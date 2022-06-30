تقنية غير مسبوقة تساعد رجل بالمشي مجدداً

قبل 21 دقيقة

من مدينة لوزان السويسرية، يقابل نسيم رمضان مجموعة من العلماء طوروا لأول مرة جهازاً مبتكراً جداً يساعد الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة في النخاع الشوكي وفقدوا القدرة على المشي أو الحركة من استعادت ذلك مجدداً.