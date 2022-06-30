تقنية غير مسبوقة تساعد رجل بالمشي مجدداً
تقنية غير مسبوقة تساعد رجل بالمشي مجدداً
من مدينة لوزان السويسرية، يقابل نسيم رمضان مجموعة من العلماء طوروا لأول مرة جهازاً مبتكراً جداً يساعد الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة في النخاع الشوكي وفقدوا القدرة على المشي أو الحركة من استعادت ذلك مجدداً.
هذه التقنية تتضمن وضع شريط كهربائي لتنشيط القدم حيث أن آخر 6 سنتمترات من منطقة النخاع الشوكي هي المسؤولة عن حركة الأقدام.
تغذى هذه المنطقة بإشارات كهربائية لجعل عضلات القدم المختلفة والمسؤولة عن الحركة قادرة على الاستجابة.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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