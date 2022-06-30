استخدام طائرات درون متطورة لتحديد موعد دقيق للحصاد
استخدام طائرات درون متطورة لتحديد موعد دقيق للحصاد
الحصاد قبل الأوان أو بعده يؤدي إلى خسائر معتبرة كَمّاً ونوعاً.
تنعكس سلباً على المستهلك بشكل مباشر وغير مباشر.
التحديد الدقيق لموعد الحصاد يكتسي أهمية بالغة.
لمواجهة هذه المشكلة، قامت شركة في جمهورية التشيك بتطوير طائرات درون للكشف عن صحة النباتات والوقت الأنسب لحصادها.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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