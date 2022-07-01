جزيرة الثعبان.. لماذا انسحبت روسيا من الجزيرة الاستراتيجية في البحر الأسود؟

قبل 28 دقيقة

شككت كييف برواية موسكو التي وصفت انسحابها من الجزيرة ببادرة حسن نية لإظهار أن روسيا لا تعرقل الصادرات الغذائية من أوكرانيا، واعتبرت أن الانسحاب الروسي يعد فشلا وهزيمة محرجة أمام الهجمات الأوكرانية لتحرير الجزيرة.