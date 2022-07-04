محمد صلاح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول، كيف أثر النجم المصري في الصورة النمطية عن المسلمين؟

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محمد صلاح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول، كيف أثر النجم المصري في الصورة النمطية عن المسلمين؟

قبل ساعة واحدة

جدد محمد صلاح عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى أسبوعيا أكثر من 420 ألف دولار، مما يجعله أعلى اللاعبين أجرا بتاريخ نادي ليفربول. وحسب كثيرين، ساهم صلاح في تغيير الصورة النمطية عن المسلمين في بريطانيا.

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