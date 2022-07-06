محمد العُريمي : عُمان لا تملك عصا سحرية لحل أزمة اليمن

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قال محمد العُريمي رئيس جمعية الصحفيين العُمانية إن تقارير منظمة " مراسلون بلا حدود" بشأن حرية الصحافة والتعبير في اليمن هي تقاريرانطباعية تفتقر إلى الموضوعية، فما هي حججه في ذلك ؟ وما تعليقه على تراجع تصنيف سلطنة عُمان بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير؟ كما أضاف رئيس جمعية الصحفيين العُمانية أن مربع الحرية في سلطنة عُمان متاح للجميع في ضوء القوانين المعمول به، فما هي المبررات التي ساقها ازاء تعرض بعض الصحفيين والمواقع الإلكترونية للتضييق والحجب؟ ولماذا يرى رئيس جمعية الصحفيين العُمانية انّ الحاجة باتت مُلّحة لصدور قانون جديد للمطبوعات والنشر؟