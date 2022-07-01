محمد العُريمي : سلطنة عُمان لم تعارض الوحدة الخليجية

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قال محمد العُريمي رئيس جمعية الصحفيين العُمانية إن قانون المطبوعات والنشر الحالي لم يعد صالحاً لمتطلبات رؤية عُمان 2040 ، وأضاف العُريمي أن مثل هذه القوانين قد حان الوقت لتعديلها أو الغائها، فما هي الأسباب التي تحول دون ذلك ؟ ولماذا يحمّل العُريمي القانون الحالي مسؤولية الكثير من المشكلات التي يواجهها الصحفيون في سلطنة عُمان. في الوقت نفسه أكد رئيس جمعية الصحفيين العُمانية أنّه ليس هناك صحفي أو كاتب في السجون العُمانية، فما تعليقه على حالات التضييق والحجب التي تعرض لها صحفيون وبعض المواقع الإلكترونية في عمان؟ وما هو رده على تقارير منظمة " مراسلون بلا حدود" التي وضعت سلطنة عُمان في مراكز متأخرة بالنسبة لحرية الصحافة على مدى سنوات.