ما هي الحلول لأزمة ركن السيارات في بلدك؟

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ما هي الحلول لأزمة ركن السيارات في بلدك؟

قبل 15 دقيقة

سيتم منع وقوف السيارات على أحد الطرق الرئيسية في بلدة ديدكوت البريطانية الواقعة على بعد ما يقرب من أربعة وعشرين كيلومترا جنوبي مدينة اوكسفورد حماية لحركة الدراجات من عرقلة السيارات المركونة.

ورغم أن القرار لاقى معارضة من سكان البلدة وانقسمت الآراء حوله إلا أن المجلس البلدي قال إنه يقدر ندرة أماكن ركن السيارات لكن سلامة راكبي الدراجات أولوية.