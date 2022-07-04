ما هي الحلول لأزمة ركن السيارات في بلدك؟
ما هي الحلول لأزمة ركن السيارات في بلدك؟
سيتم منع وقوف السيارات على أحد الطرق الرئيسية في بلدة ديدكوت البريطانية الواقعة على بعد ما يقرب من أربعة وعشرين كيلومترا جنوبي مدينة اوكسفورد حماية لحركة الدراجات من عرقلة السيارات المركونة.
ورغم أن القرار لاقى معارضة من سكان البلدة وانقسمت الآراء حوله إلا أن المجلس البلدي قال إنه يقدر ندرة أماكن ركن السيارات لكن سلامة راكبي الدراجات أولوية.
أزمة ركن السيارة ليست قاصرة على بريطانيا بل تنتشر في جميع أنحاء العالم، بين نقص أماكن الانتظار أو بعدها عن أماكن التجمعات في مقابل زيادة عدد المركبات، وبين ارتفاع أسعار الركن كما هو الحال في مصر مثلا التي أعدت منها هبة البنا تقريرا حول أزمة ركن السيارات خاصة في القاهرة والحلول المبتكرة لذلك.