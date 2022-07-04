قتلى وعدة إصابات في إطلاق نار في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
قتلى وعدة إصابات في إطلاق نار في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
شهدت العاصمة الدنماركية هجوم مسلح في أحد أكبر مراكز التسوق في البلاد بالقرب من كوبنهاغن وأسفر الهجوم عن 3 قتلى وعدد من الجرحى 4 منهم في حالة حرجة. وتم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به في بإطلاق النار وهو من أصل دنماركي يبلغ من العمر 22 عاما.
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