الملاكمة إيمان خليف ترفع رصيد ميداليات الجزائر الذهبية

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أهدت الملاكمة الجزائرية بلادها الميدالية الذهبية الثالثة في ملاكمة السيدات لمنافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وحتى اليوم العاشر من دورة الألعاب، تتصدر الجزائر الترتيب العربي بحصولها على 48 ثمان وأربعين ميداليةتليها مصر ثم تونس.