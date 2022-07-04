الزواج بين "حجز الزوجة" والتقاليد ومواقع التواصل الاجتماعي

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الزواج بين "حجز الزوجة" والتقاليد ومواقع التواصل الاجتماعي

قبل 24 دقيقة

يواجه الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات مستجدة في زمن مواقع التواصل والتطبيقات إضافة إلى الصعوبات التقليدية من تكاليف مالية وعقبات اجتماعية.

نناقش في حلقة بي بي سي إكسترا تحديات الارتباط الزوجي مع شباب من عدة بلدان عربية للتعرف على آرائهم ومواقفهم من كل ذلك، كما نستقبل زوجين عُرفا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمحتوى الذي ينشرانه عن حياتهما الزوجية اليومية. علي وولاء حنّاوي، يتابعهم نحو مليون ونصف على تطبيق تيك توك، والمزيد على إنستغرام ويوتيوب، يشاركان من خلال هذه المنصات حياتهما الزوجية اليومية.

8 مليارات هو عدد المرات الي تم استخدام فيها وسم #زواج على منصة تيك توك حتى الآن والعدد في ازدياد. وحوالي 13 مليونا على إنستغرام. فما الذي ينشره المستخدمون حول هذا الموضوع؟

حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2020 وصلت نسبة بطالة الشباب في غزة إلى 70 في المئة. كيف يتحملون أعباء الزواج أمام ظرفهم الاقتصادي الصعب؟ نكتشف ذلك في خلال الحلقة.

أما "حجز الزوجة" فهي عادة قديمة لدى المجتمعات القبلية في واحة سيوة غربي مصر. فما المقصود بحجز الزوجة؟

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.