طالب لبناني يطور تقنية قد تساهم في حلول أزمة المناخ
طالب لبناني يطور تقنية قد تساهم في حلول أزمة المناخ
يواصل نسيم رمضان رحلته إلى مدينة لوزان السويسرية ويتعرف على طالب لبناني طور تقنية لفصل ثاني أكسيد الكربون من الهواء باستخدام أقل حرارة ممكنة.
التقنية التي طورها كارل خليل في جامعة EPFL تقوم بفصل ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزنه تحت الأرض.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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