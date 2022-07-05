جهاز تدفئة صديق للبيئة يعمل بالوقود الخشبي
جهاز تدفئة صديق للبيئة يعمل بالوقود الخشبي
كثيرون فضلوا العودة إلى وسائل قديمة للتدفئة لكن بطريقة عصرية في ظل أزمة الطاقة.
في تشيكيا، يتم استخدام جهاز تدفئة يعمل بالخشب المضغوط لحل هذه المشكلة.
الجهاز يعمل بطريقة أوتوماتيكية وصديقة للبيئة.
هل يمكن للخشب المضغوط أن يكون وقود المستقبل؟
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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