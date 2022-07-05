روبوتات دقيقة لعلاج جلطات الدم في العين
روبوتات دقيقة لعلاج جلطات الدم في العين
غيرت تقنية النانو البحوث العلمية خصوصاً في مجالات مثل تصنيع المواد والتقنية الحيوية والعلوم الطبية.
يتحدث أنيس القديحي مع باحثة صنعت روبوتات دقيقة يتم التحكم بها عبر المجال المغنطيسي وقادرة على إنتاج فقاقيع متناهية الصغر.
تستخدم هذه الفقاقيع لحقن الجينات في الخلايا الحية ولإزالة الجلطات الدموية من العين.
أنيس القديحي يتحدث مع يوكو ياماناشا من جامعة كيوشو للاطلاع على هذه التقنية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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