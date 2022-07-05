قتلى في إطلاق نار جماعي أثناء الاحتفال بعيد الاستقلال في الولايات المتحدة

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قتلى في إطلاق نار جماعي أثناء الاحتفال بعيد الاستقلال في الولايات المتحدة

قبل 30 دقيقة

منذ بداية هذه السنة، سجلت إحدى المنظمات التي ترصد عنف الأسلحة في الولايات المتحدة وقوع أكثر من 250 حادث إطلاق نار جماعي. يأتي ذلك بالتزامن مع سقوط 6 قتلى وإصابة آخرين أثناء إطلاق نار جماعي في مدينة "هايلاند" بالتزامن مع بدء الاحتفالات بعيد الاستقلال الوطني.

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