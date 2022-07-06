الواقع الطائفي اللبناني على مسرح للهواة

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الواقع الطائفي اللبناني على مسرح للهواة

قبل 7 دقيقة

ملك مطر فنانة من غزة تزامنت بداياتُها الفنية مع الحروب المتتالية التي شهدها القطاع. وهي الآن تعيش تجربة جديدة بعد انتقالها للدراسة والعمل خارج غزة. ملك تحدثت إلينا من العاصمة الإيطالية روما عن مراحل تطور أسلوبها الفني وذلكأثناء عملها على آخر لوحاتها.

كيف يمكن أن يساهم الفن في علاج الانقسامات التي يشهدها لبنان؟ هذا هو ما تحاول مؤسسة لبنانية غير ربحية - مؤسسة 'مارش' - عمله من خلال مسرحية 'تعارفوا' التي تضم أفراداً يروون تجاربهم الحقيقية أمام الجمهور.

العلاقة بين الأمعاء، مخ الانسان وهرمونات السعادة قد تبدو بعيدة عن الفن أو الإبداع، ولكن الفنانة هيف كهرمان بحثت في علم الأعصاب والجراثيم وترجمته إلى سلسلة من الأعمال عرضتها مؤخرا في لندن.

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عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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