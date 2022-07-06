الشعور بالغربة في أحياء حيفا القديمة…قصة موسيقية

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الشعور بالغربة في أحياء حيفا القديمة…قصة موسيقية

قبل 7 دقيقة

ألبوم "أحلى من برلين" يحمل قصصاً ومشاهد، وتساؤلات تفرض نفسها على الكثيرين منّا. ولكن تظل الأغنيات التي تتحدث عن مدينة حيفا والشعور بالاغتراب أمام التغيير المنهج لوجه المدينة هي التي كان لها الصدى الأكبر عند الجمهور. التقينا بصناع العمل الشاعر والروائي مجد كيّال والموسيقار فرج سليمان.

آلاف الأغنيات العربية التي تم تسجيلها على شرائط الكاسيت لأكثر من ثلاثين عاماً لم يعاد نسخها من جديد. وهذا يعني أن هناك تراثاً موسيقياً هائلاً مهدد بالاختفاء. التقينا بشابين شغوفين بحفظ الأغنيات السورية من الزوال وهما يامن مقداد ومارك جرجس، واسم مشروعِهِما هو: "أرشيف الشرائط السورية".

خلال السنوات الأخيرة، برز على الساحة الدولية عدد كبير من الفنانين السوريين في مجالات مختلفة مثل السينما مثلاً. آخرون لفتوا أنظار العالم بعد تفوقهم في فنون غربية بالأساس، منهم عازف الغيتار الكلاسيكي أيمن جرجور.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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