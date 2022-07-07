السيسي: "4 مليارات جنيه إيجار مقرات الحكومة سنويا في العاصمة الجديدة"
السيسي: "4 مليارات جنيه إيجار مقرات الحكومة سنويا في العاصمة الجديدة"
صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية بأن إيجار مقرات الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون 4 مليارات جنيه سنويا، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.