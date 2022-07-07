السيسي: "4 مليارات جنيه إيجار مقرات الحكومة سنويا في العاصمة الجديدة"

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صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية بأن إيجار مقرات الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون 4 مليارات جنيه سنويا، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل.