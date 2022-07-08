خطبة عرفة…تعيين الشيخ السعودي محمد العيسى خطيبا ليوم عرفة يثير الجدل

قبل 15 دقيقة

أثار تعيين رئاسة شؤون الحرمين للشيخ محمد العيسى خطيبا ليوم عرفة جدلا كبيرا على وسائل التواصل. البعض قال إنه من المروجين للتطبيع مع إسرائيل، وآخرون دافعوا عنه وقالوا إن الإخوان المسلمين هم وراء الحملة كونه ضد الكراهية والجهل.