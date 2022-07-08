"الملك الحسن الثاني قال لي إن الصحراء الغربية ليست مغربية"..مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق

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أثارت مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق عبد السلام جلود، الذي كان الذراع الأيمن للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، جدلا بعد أن تطرق لملف الصحراء الغربية. وقال إن ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، أخبره أن الصحراء الغربية ليست مغربية.