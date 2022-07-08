بين الزواج والطلاق: رحلة شريكين في الحياة والفراق

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بين الزواج والطلاق: رحلة شريكين في الحياة والفراق

قبل 23 دقيقة

هنالك كلفة معنوية ومادية للزواج وكذلك للطلاق، فما هي الإيجابيات والسلبيات في مثل هذه العلاقات؟ وهل أنتم مع أو ضد تسهيل إجراءات الطلاق؟ وهل توجد عدالة للطرفين بعد الانفصال؟

بعد الحديث عن العلاقة الزوجية في بي بي سي إكسترا في حلقة سابقة، نواصل نقاش ظاهرة الطلاق في المجتمعات العربية، ونتعرف على على صانعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي سارة كريت، المعروفة بحبها للرقص الأفريقي ولديها أكثر من مليون متابع على إنستغرام، للحديث عن الفيديوهات التي نشرتها حول العلاقة الصحية مع الزوج السابق والأبناء.

نسب الطلاق تتفاوت بين دولة وأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نستعرضها مع عينة من الشباب والشابات حول الأسباب التي تدفع زوجين للمطالبة بالطلاق أو الخلع أو الانفصال.

تذهب كاميرا البرنامج إلى موريتانيا في جولة في "سوق المطلقات"، فما هو هذا السوق؟ وكيف يمكن للمطلقة الحصول على الاستقلالية المادية لمواصلة الحياة من دون الاعتماد على رجل أو معيل؟

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.