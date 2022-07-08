نجيب الشابي: نواجه ما يجري من انقلاب على الشرعية

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نجيب الشابي: نواجه ما يجري من انقلاب على الشرعية

قبل 15 دقيقة

توقّع أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أن يكون الإقبال ضعيفاً على المشاركة في الاستفتاء المزمع اجراؤه على مشروع الدستور الجديد الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيّد. وقال الشابي إنّ الاستفتاء سيجري في ظل حالة من اللامبالاة الشعبية وإنّه سيمثل فشلاً للرئيس، فلماذا يتخذ الشابي موقفاً معارضاً من قرارت الرئيس؟ وما هي مبررات رفضه لمشروع الدستورالجديد؟ وماذا عن موقفه من دستور عام 2014 الذي يحملّه كثيرون مسؤولية الشلل الذي أصاب الحياة السياسية في تونس طوال فترة ما بعد ثورة عام 2011؟

قال أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس إنّ المؤسستين العسكرية والأمنية في تونس هما مؤسستان وطنيتان مطلوب منهما الحياد السياسي غيرأنه أضاف أنه يجري حالياً توظيف هاتين المؤسستين من قبل رئيس الجمهورية على حد تعبيره، فما هي حججه في هذا الصدد ؟ وما هو رأيه من موقف الاتحاد العام للشغل تجاه الأزمة الحالية في تونس؟ وماذا عن تصريحات بعض قيادات الاتحاد العام للشغل تجاه جبهة الخلاص الوطني التي يترأسها الشابي؟