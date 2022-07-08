اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
أعلنت الشرطة اليابانية أن الرجل الذي يشتبه بأنه اغتال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يدعى تيتسويا ياماغامي وهو عاطل عن العمل ويبلغ من العمر 41 عاما. واستخدم المشتبه به بندقية يدوية الصنع في إطلاق النار على آبي خلال تجمع انتخابي.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.