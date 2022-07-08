اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

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أعلنت الشرطة اليابانية أن الرجل الذي يشتبه بأنه اغتال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يدعى تيتسويا ياماغامي وهو عاطل عن العمل ويبلغ من العمر 41 عاما. واستخدم المشتبه به بندقية يدوية الصنع في إطلاق النار على آبي خلال تجمع انتخابي.